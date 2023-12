Re picante, Martina Stewart criticó la conducción de Espiando la casa, el stream que lleva adelante Nacho Castañares, en el que analiza lo que sucede en Gran Hermano 2023. Lejos de quedarse en el molde, el joven le respondió re picante.

Luego de este fuerte cruce en X, Martina volvió a la carga. Fiel a su estilo, reivindicó sus tremendos dichos a pesar de que a su excompañero de Gran Hermano 2022 le molestaron. ¿Qué había dicho de él? Que su trabajo le parece un “bodrio”.

“Vos ves el stream de La Tora y me gustó, y vi el de Nacho y me pareció un bodrio, no sé cómo no ponen a otro”.

“Yo no sé cómo le llegó porque no uso Twitter, ahí me siguen los seguidores más fieles, fue cero para pelear y generar quilombo, la producción le dio una mano grande a un montón de personas y a otros no, vos ves el stream de La Tora y me gustó, y vi el de Nacho y me pareció un bodrio, no sé cómo no ponen a otro”, opinó, de nuevo re picante, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

MARTINA STEWART ANALIZÓ RE PICANTE EL TRABAJO DE NACHO CASTAÑARES

Antes de cerrar, Martina volvió a apuntar contra Nacho.

“No lo digo de mala onda ni de nada, seguramente tenga mucho talento, pero ahí sentado le quedaba muy grande, el otro día le escribí a Lucila felicitándola, yo no lo veo a Nacho en el streaming y quizás voy yo y soy una mierda, no sé, solamente que lo vi y dije ‘que grande que te queda ese lugar, Nacho’”, sentenció, redoblando la apuesta.

Y lo fulminó por haberle contestado con ironía. “Hay mucha gente que lo banca y piensa igual que yo, ¿por qué me atacó así? ¿Cómo sabía que hablaba de él? Yo creo que le dolió porque debe saber que es verdad, fue una opinión de espectadora”, sentenció. ¿Qué dirá él?