Ricardo Canaletti, panelista de Mañanísima por eltrece, fue protagonista de una inesperada discusión este viernes 22 de diciembre, en pleno móvil con el periodista Esteban Trebucq. Tras su fuerte cruce al aire por las opiniones encontradas respecto del nuevo DNU que pretende desregular la economía, el periodista especializado en policiales se molestó y abandonó el estudio.

Minutos más tarde regresó a la mesa del panel del programa conducido por Carmen Barbieri, tras el final del móvil con Trebucq, y aprovechó para hacer un descargo tras lo ocurrido.

EL FUERTE DESCARGO DE RICARDO CANALETTI TRAS SU CRUCE CON ESTEBAN TREBUCQ

“Tengo que tomar un poco de agua”, comenzó diciendo Ricardo Canaletti al volver a la mesa de Mañanísima tras el encontronazo al aire con Trebucq. “El periodismo no puede hacer periodismo de periodista, vamos a empezar por ahí. Nuestro objetivo no es este pibe, no es el ´dolape´ este. Nuestro objetivo es usted que está ahí”, explicó, señalando a la cámara, muy picante con Trebucq.

“El periodismo no puede hacer periodismo de periodista, vamos a empezar por ahí. Nuestro objetivo no es este pibe, no es el ´dolape´ este”...

“Por eso, tenemos que esclarecerle, en la medida de lo posible, a usted. El DNU se hace en cuestiones extraordinarias, súbitas, donde hay emergencia constitucional. Es un decreto de necesidad y urgencia. En este caso no se dan estas condiciones, más allá de que el contenido del DNU uno lo pueda compartir mucho”, dijo.

“¿Qué tendría que haber hecho? Mandar ley por ley y se acabó el partido”, siguió el periodista y abogado, todavía muy afectado por el cruce al aire.