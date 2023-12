Nacho Castañares disfruta a full de Espiando la casa, donde comenta lo que sucede en la nueva edición de Gran Hermano 2023. Si bien su trabajo en el streaming fue bien recibido, Martina Stewart, una de sus excompañeras de Gran Hermano 2022, lo fulminó en X.

Re picante, Martina afirmó que lo que hace Nacho en su programa es un “bodrio”. “Chicos, es un bodrio el Espiando la casa con este pibe, ¡por Dios! No me pasó nunca con otros de los chicos de decir: ‘¿Qué hacés ahí?’”, expresó la exparticipante, re picante contra su excompañero.

“5 días estuviste en la casa, mami. Te hubieras preparado para hacerlo vos”.

Lejos de quedarse en el molde, Nacho citó el tremendo mensaje de Martina y le contestó públicamente. “5 días estuviste en la casa, mami. Te hubieras preparado para hacerlo vos”, sentenció junto a emojis que lloran de la risa y otros que tiran besitos, irónico y redoblando la apuesta. ¡Uy!

EL SUPUESTO ROMANCE DE NACHO CASTAÑARES Y COTI ROMERO

Hace un mes, luego de que Coti Romero anunciara que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito sorprendió al contar que la correntina también había estado con Nacho Castañares.

“Esta persona que me está hablando me dice ‘Coti, y no lo cuenta, también se apretó a Nacho cuando estaba con La Tora’”, lanzó el conductor de LAM.

La Tora admitió cómo se sintió ante semejante versión. “Boludeada, porque fue mentira, si vos me decís que fue verdad, bueno, o que yo en algún momento digo ‘le encontré a Nacho algo’, pero como realmente fue muy tranquilo y aparte en ese after estaba yo, es una mentira gigante”.