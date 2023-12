Con el ingreso de la modelo e influencer mendocina Sabrina Cortez a la casa de Gran Hermano 2023 salió a la luz el pícaro mensaje que le mandó Alexis “Conejo” Quiroga en plena pandemia a través de Instagram.

El ex GH vio una foto sensual de Sabrina en redes y no dudó en piropearla sin filtros: “El covid no me va a matar jamás porque yo ya morí de amor acá”.

El Conejo comentó la foto de la joven mendocina hace 170 semanas, lo que equivale a 39 meses atrás. O sea, Alexis “tiroteó” por redes a la actual participante de Gran Hermano en 2020, cuando ella era popular por ser creadora de contenido y modelo y él aún desconocido en el plano mediático.

Lo cierto es que Sabrina Cortez está de novia y habría ignorado por completo el mensaje del Cone.

QUIÉN ES SABRINA CORTEZ

Sabrina Cortez es modelo, influencer y creadora de contendio. Es oriunda de Mendoza y entró a la casa de Gran Hermano 2023 de novia. Sin embargo, la joven aseguró que estaría con un compañero de reality “por conveniencia”

“Estoy en pareja hace siete años con intermitencias, mi novio me deja hacer lo que quiera”, dijo Sabrina en su presentación en GH.

Y agregó con humor: “Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la arruino”.

Fotos: Instagram.