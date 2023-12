Gran Hermano 2023 entró en su segunda semana en el aire y mientras la cosa parece querer arrancar, algunos participantes ya muestran signos de agotamiento por el encierro y piden a gritos que los echen, como Catalina Gorostidi.

Primero fue Furia la que quiso irse, pero el público le dijo “no” votando a Hernán Ontivero, y después Carla De Stéfano tuvo un ataque de llanto porque extraña a sus hijos. Y este miércoles, la cuenta de Twitter (o X) Tronk mostró que Catalina no está exenta.

Catalina Gorostidi es médica pediatra y se sumó como participante de "Gran Hermano". (Foto: Prensa Telefe)

La pediatra y exbotinera se mostró muy segura de sí misma en el ingreso, y prometió contar sus romances con “medio plantel de Talleres y con un campeón del mundo”, pero su presencia se vio opacada por el ingreso de Sabrina Cortez, y eso afectó su estado de ánimo.

Leé más:

Estos son los 22 participantes de Gran Hermano 2023

POR QUÉ CATALINA GOROSTIDI QUIERE IRSE DE GRAN HERMANO 2023

De esta manera, Catalina pasó de la euforia del ingreso a la casa, a confesarle a sus compañeros de dormitorio que quiere abandonar el programa. “Yo no estoy mal. No me gusta como están las cosas y para estar pasándola mal prefiero irme”, señaló.

“No me copa la situación. Está todo bien pero no”, agregó la participante. “No me voy a ir, si me echan sí. Si no me voy a quedar una semana más”, dijo la joven, que fue confrontada por una de sus compañeras que le pidió que no se vaya para que “no entre otra persona más”.

Carolina Gorostidi de Gran Hermano (Foto: Instagram @catigorostidi)

“No voy a ir por voluntad propia, voy a esperar que me saquen. Si me voy ahora no me recibe nadie. Quiero ir a mi casa”, cerró Catalina, que dejó abierta la posibilidad de salir si sus compañeros la nominan y luego si el público quiere que así sea.

Leé más:

Aseguran que Stefi Roitman se enojó con Ricky Montaner por “stalkear” a una participante de Gran Hermano 2023