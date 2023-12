Dominique Metzger salió de su casa para ir a trabajar el feriado y se dio cuenta de que había sido víctima de un robo. A la periodista le robaron las dos ruedas de su auto e, indignada, mostró las imágenes a través de sus stories de Instagram al pie de un fuerte descargo.

“Buen día. Una se levanta para ir a trabajar el feriado y miren. Me encontré con las dos ruedas... Me las robaron, en la puerta de mi casa... Y eso que pasa el patrullero, pasa todo... Y hace dos meses también me robaron la de auxilio, es increíble”, sentenció mientras filmaba su auto con las dos ruedas menos.

"Sigue la ola de robos de ruedas en Villa Devoto Otra vez... Pero, esta vuelta, ¡peor!", sumó la periodista, acto seguido, junto a las fotos de su automóvil tras haber sido víctima de un robo durante la madrugada en la puerta de su casa. ¡Tremendo!