El noviazgo con Valentino López potenció la presencia de Julieta Fillol en las redes sociales y en los medios, a tal punto que la reciente story que subió la joven influencer con la China Suárez expuso el final de su noviazgo con el hijo mayor de Wanda Nara.

El jueves, Juli fue al evento que organizó la China en el Alto Palermo, en el que presentó su nueva canción Corazón de cartón rodeada de fans, y no solo se tomó una foto con ella, también le dedicó un mensaje que podría no caerle bien a su ex suegra, tras el escandaloso affaire de Suárez con Mauro Icardi a mediados de 2021.

“China Suárez, la más hermosa”, escribió la joven influencer, junto a un emoji de un corazón blanco. Luego subió videos de la cantante interpretando a Corazón de cartón, como una fanática más.

JULIETA FILLOL DEJÓ DE SEGUIR A VALENTINO Y A WANDA NARA

El Instagram de Julieta Fillol dejó en evidencia su admiración por la China Suárez y el final de su noviazgo con Valentino López, a quien dejó de seguir en su red social. La joven influencer también eliminó a Wanda Nara.

El hijo mayor de Wanda siguió los pasos de su ahora ex y también la eliminó de su Instagram. ¿Qué pasó entre ellos?