El lunes pasado, Julieta Poggio no solo se convirtió en tendencia en Twitter por su gran trabajo como presentadora de los nuevos participantes de Gran Hermano 2023, también fue meme por las enormes cucarachas que le caminaron todo el tiempo por su vestido.

Muy profesional, la exparticipante de reality cumplió con su rol con simpatía e ignorando que estaba rodeada de insectos. Sin embargo, días después habló del tema en su Instagram ante la ola de comentarios de sus seguidores.

¿QUÉ DIJO JULIETA POGGIO DE LAS CUCARACHAS QUE LE CAMINARON POR SU CUERPO?

“Me matan los mensajes diciéndome ‘ay, Juli, ¿no te diste cuenta de que te caminaba una cucaracha?’ o ‘¿qué cara habrá puesto cuando vio el video de la cucaracha?’”, dijo Poggio en el inicio de la historia que subió a Instagram.

“Creo que nunca en mi vida vi tantas cucarachas juntas. Y no solo eran cucarachas, había grillos, vaquitas de San Antonio y mosquitos. Era como que adentro de ese túnel había tantas luces y hacía tanto calor que se acumularon todos los bichos a otro nivel”, continuó.

“Les juro que no sé cómo me la banqué. Me la banqué como una reina. En el corte estaba ‘ay, ya’, sacándome todo. Miraba la cola del vestido y tenía como 5 cucarachas arriba. Pero se prendía la cámara y fingía demencia, como si nada hubiera pasado, como si no tuviera 500 bichos caminándome encima”, finalizó Julieta Poggio.