Desde hace tiempo, el rumor de mala relación revolotea alrededor de Marcela Tinayre, conductora de Polémica en el Bar, y Gustavo Sofovich, productor del ciclo de América. Y las especulaciones tomaron otro color cuando él dijo sin filtro que le gustaría que Jey Mammon conduzca el ciclo en vez de la hija de Mirtha Legrand.

“No me gusta ella”, afirmó Gustavo, muy picante, luego de que se dijera que la relación se habría quebrado porque Marcela no lo invitó a su cumpleaños. Y ahora, finalmente, confirmó que la conductora no formará parte del ciclo en la próxima temporada.

“Fue una excelente idea que el programa haya sido conducido por una mujer como Marcela Tinayre, porque cumplía 60 años el programa y se merecía un cambio. Pero para el próximo año quiero volver al espíritu de Polémica en el bar”, sentenció, preciso, en diálogo con Teleshow.

Y fue a fondo sobre su tensa relación con Marcela: “Ya no me hacía más feliz trabajar con Marcela y no me arrepiento de que ella haya estado al frente del programa en un aniversario tan importante. Pero hoy quiero volver al programa con la esencia que creó mi papá”.

GUSTAVO SOFIVICH QUIERE QUE JEY MAMMON CONDUZCA EL PROGRAMA

Antes de cerrar, Gustavo volvió a aclarar que le gustaría que Jey se pusiera al frente del ciclo.

“Son varios... Me gustaría como conductores a Jey Mammon, esa es una posibilidad. También me gustaría que vuelva Mariano Iúdica, pero aún no tenemos definido quién será el que ocupe la silla principal”, dijo.

Y aclaró: “El panel va a cambiar seguramente. No me gustaría perder a Claudio Rico, a Álvaro Navia para que vuelva. Sueño con tener a Coco Silly en la mesa otra vez. Me gustaría volver a las bases”.