Sofía Gala siempre se caracterizó por ser disruptiva e independiente. De hecho, a los 14 años, se independizó. Abandonó la casa familiar que compartía con su mamá, Moria Casán, en Parque Leloir y se mudó sola, aunque su espacio quedaba en el mismo predio.

En este contexto, la actriz rememoró una entrevista que dio en aquel entonces en la que recorrió su departamento. “Es un cuarto normal y corriente...”, se la escucha decir, mientras recorre las habitaciones, decoradas como se usaba hace más de dos décadas.

Las paredes del living las había pintado de naranja y las de su cuarto de azul; los almohadones eran de colores y los espacios estaban divididos por cortinas traslúcidas con brillitos. Además, no faltaba la foto de Rodrigo, El Potro, en el centro de la sala.

SOFÍA GALA INICIARÁ ACCIONES LEGALES POR HABER SIDO ACUSADA DE ROBAR EN EL FREE SHOP

Sofía aclaró que lo que sucedió (las acusaciones de que en un viaje aéreo a Mar del Plata habría robado en un free shop) ya está “en manos” de sus abogados.

“Está en mano de mis abogados. Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir porque se ve que no pasó nada”, sentenció la actriz, tranquila y relajada pese al escándalo.