A un día de concretar su casamiento por civil, Christian Sancho y Celeste Muriega pudieron dar el sí en una ceremonia frente a sus seres queridos en un salón de la localidad bonaerense de Benavídez.

A la fiesta concurrieron los padres y el hermano de Christian, y la mamá, la hermana y el cuñado de Celeste, pero también muchísimos famosos que engalanaron el lugar con exclusivos looks.

Entre otros, se pudo ver a El Polaco y Barby Silenzi, Joe Fernánez y su pareja Luli, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Pablo Granados y Camila de los Santos, Pablo Ruiz, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, Marcelo Iripino, Valeria Archimó, Lowrdes Fernández, Ginette Reynal y Martita Fort.

Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron frente a sus seres queridos (Foto: Movilpress)

Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron frente a sus seres queridos (Foto: Movilpress)

Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron frente a sus seres queridos (Foto: Movilpress)

Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron frente a sus seres queridos (Foto: Movilpress)

Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron frente a sus seres queridos (Foto: Movilpress)

Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron frente a sus seres queridos (Foto: Movilpress)

Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron frente a sus seres queridos (Foto: Movilpress)

Leé más:

Christian Sancho y Celeste Muriega compartieron su primera foto de casados

CHRISTIAN SANCHO CONTÓ POR QUÉ SU HIJA CAMILLE NO ASISTIó A SU CASAMIENTO CON CELESTE MURIEGA

Si bien no mencionó a Gael (13), Christian reveló que Camille (22), que vive en España desde hace un tiempo, no será parte de la celebración, y explicó los motivos por los que ella decidió no asistir.

“Mi hija está en España. Ella está en proceso de exámenes. Estudia Ingeniería Química y ésta es la época, diciembre, en que rinde todos los exámenes. Le está yendo muy bien y entendí que si ella tiene un objetivo no tenía que ser tan egoísta de pretender que venga a mi boda”, señaló el actor.

“Le ofrecí mandarle el pasaje y todo, y entendí también que tiene una prioridad, un objetivo, y tiene un sueño, que es recibirse en poco tiempo. Así que, gracias a Dios, le está yendo muy bien y entendí eso”, cerró Sancho.

Leé más:

Lussich les preguntó a Celeste Muriega y a Sancho cuántas veces hacen el amor y sorprendieron con la respuesta

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: El Polaco y Barby Silenzi (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Joe Fernánez y su pareja Luli (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Lizy Tagliani y Sebastián Nebot (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Pablo Granados y Camila de los Santos (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Fabián Paz y Gustavo Pucheta (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Marcelo Iripino (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Valeria Archimó (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Lowrdes Fernández (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Ginette Reynal (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Martita Fort (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega (Foto: Movilpress)

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: Pablo Ruíz (Foto: Movilpress)