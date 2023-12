En medio de la conmoción por la muerte de Ricardo Piñeiro, exrepresentante de modelos, Luli Fernández recordó sin filtro su pésima experiencia laboral. Contundente, aclaró que al rememorar su relación de trabajo con el representante de modelos no tiene nada bueno para decir sobre él.

“Mi primera experiencia fue en su agencia. Y, la verdad, no fue buena... Que alguien parta no te lava... Creo que cada uno vive desde sus experiencias con el otro, entonces la mía no fue buena”, expresó la modelo, con firmeza, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Mi primera experiencia fue en su agencia. Y, la verdad, no fue buena... Que alguien parta no te lava... Creo que cada uno vive desde sus experiencias con el otro, entonces la mía no fue buena”.

Antes de cerrar, hizo una contundente aclaración al hablar sobre la muerte de Ricardo, que sufrió un accidente cerebrovascular. “Por supuesto que respeto y entiendo el dolor de cualquier persona. Aparte que un tipo de sesenta y pico de años parta, es tristísimo”, cerró Luli, quien dijo haber tenido un problema con la empresa que lideraba Piñeiro.

MURIÓ RICARDO PIÑEIRO

El miércoles por la mañana murió Ricardo Piñeiro a los 68 años, luego de luchar por reponerse a un ACV hemorrágico en el Sanatorio Otamendi.

La triste noticia fue confirmada por Marcela Tauro en Intrusos, luego de chequearlo con Fernanda Villaverde, íntima del ex dueño de la agencia de modelos que catapultó a figuras como Verónica Lozano, Andrea Frigerio, Mariana Arias o Paula Chaves.