Cercana a sus seguidoras de Instagram, Tamara Báez les contó que está en pleno proceso de dejar de amamantar a su hija Jamaica -que tiene dos años y dos meses- fruto de su pasada relación con L-Gante.

En este contexto, la joven contó a través de sus stories cuál es su estrategia para evitar que la nena le pida que la amamante. “Estoy en proceso de sacarle la teta, me puse curitas... Hace más de cuatro horas que no me pide, es un montón ya”, celebró la expareja del cantante de cumbia 420.

Finalmente, orgullosa de su hija, Tamara compartió un video que deja en evidencia que, finalmente, Tami logró que la nena se fuera a dormir sin amamantarla. “No me pidió y se durmió sola”, cerró junto al emoji que simula estar emocionado y otro aplaudiendo, en señal de alegría.

TAMARA BÁEZ QUIERE AGRANDARSE EL BUSTO

Por primera vez, la expareja de L-Gante explicó por qué aún no pasó por el quirófano para hacerse la intervención. Y reveló que tiene que ver con Jamaica, su hija con el cantante de cumbia 420.

“¿Para cuándo las gomas?”, le preguntaron. “Tenía pensado operarme antes del verano, pero no pude porque Jami no quiere dejar, así que las gomas van a esperar... No pasa nada, aguante los limones”, sentenció la joven, haciendo hincapié en que cuando deje de amamantar a Jamaica se operará.