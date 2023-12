Carmen Barbieri se convirtió en la ganadora del premio Los más clickeados de Oro 2023 y se emocionó mucho al recibir el galardón mientras su expanelista Pampito reconocía que “la quiere mucho y la extraña porque es buena gente”.

“¡Lo que nos ha dado de comer este año!”, exclamó el conductor, y la conductora le correspondió con su sentimiento. “¡Gracias por clickearme!”, dijo, con la estatuilla en sus manos.

Foto: Movilpress

“Se lo dedico al público. Yo soy gracias al público, a la gente. Soy del pueblo y me debo al pueblo. Los amo de verdad. Es un ambiente al que amo porque nací en este ambiente y me moriré en este ambiente. Espero que no ahora, porque me siente un poco bien”, agregó Carmen.

CARMEN BARBIERI, MUY FELIZ DE RECIBIR DE LA GENTE EL PREMIO LOS MÁS CLICKEADOS DE ORO

Pocos minutos más tarde, Carmen volvió a subir al escenario, aunque esta vez para recibir el premio de Oro. “Muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz. ¡Qué lindo el de oro! Juro que no esperaba esto”, se sinceró la conductora.

“Con tanta pavada que digo, y tanta cosa que cuento… Tendría que callarme un poco a veces, pero es mi personalidad y se la tienen que bancar”, advirtió Carmen. “Gracias a Ciudad Magazine y a esta familia hermosa que tengo acá, y cómo extraño el equipo que armamos, aunque tengo uno nuevo, que también es de la casa”explicó.

Más tarde, la conductora se despidió junto a Fabián Medina Flores, ya con sus dos estatuillas en mano. “¡Qué feliz que estoy! ¡Gracias a Ciudad Magazine y a mi lengua, sobre todo! No para, aunque un día tendrá que parar. Ahora voy a tener un premio de oro, que no lo imaginaba”, cerró La leona.

QUIÉNES FUERON LOS GANADORES DE LOS PREMIOS LOS MÁS CLICKEADOS 2023

Mirtha Legrand

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich (Socios del espectáculo)

Carmen Barbieri

Leandro “Chino” Leunis

Benjamín Vicuña

Julieta Poggio

Daniela Celis

Coti Romero

Wanda Nara

Sarah Burlando

Fernando Burlando

Beto Casella y Edith Hermida

Noelia Marzol

Juli Castro, Chopa Montoya, Fermín Bo

Victoria Xipolitakis

Luciana y Matilda Salazar

Marcela Tauro

Pampita

Marcelo Tinelli

Ángel de Brito

