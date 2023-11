Kun Agüero y Sofía Calzetti fueron una de las tantas parejas argentinas que asistieron a los Martín Fierro Latino en Miami. Para sorpresa de todos, el exfutbolista protagonizó un tremendo escándalo que estuvo en boca de todos. Especialmente, porque se retiró antes de la premiación, con cara de pocos amigos, y dejó sola a su novia en la butaca.

Desde la cuenta oficial de X de LAM, informaron qué llamativas frases lanzó Kun cuando se subió al escenario. Y su fastidiosa actitud cuando volvió a su lugar. “No sé qué hago acá, no sé para qué vine...”, dijo, algo fastidioso. “Se retiró furioso dejando sola a Sofía en la butaca, ya que no creyó en la transparencia de los premios”, sumaron desde LAM.

“No sé qué hago acá, no sé para qué vine...”.

En medio del escándalo, ella dio una entrevista y remarcó que está feliz con su novio tras la reconciliación. “Él cambió un montón. Siempre está dispuesto a mejorar, a cambiar. Los dos estamos dispuestos a evolucionar juntos. Eso es lo importante”, expresó en diálogo con Socios del Espectáculo, quitándole peso al escándalo en Estados Unidos.

EL FUERTE MOTIVO QUE HABRÍA DETONADO LA SEPARACIÓN DE KUN AGÜERO Y SOFÍA CALZETTI

Luego de que Kun Agüero confirmara su separación de Sofía Calzetti, remarcando que no es definitiva pero que actualmente están “solos”, Juan Etchegoyen reveló el fuerte motivo que habría detonado la ruptura de la pareja. Y subrayó que ella fue quien se cansó. ¿De qué?

“Me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y terminó todo mal... La decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad, al parecer Kun hace de las suyas, no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, sino en el día a día”, sumó el comunicador en Mitre Live.

Además, Juan contó qué tipo de planteos le habría hecho Sofi al Kun antes de tomar la decisión de dar un paso al costado. “Ella le planteaba cosas que a él no le importaban, Sofía habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él”, informó, muy picante.