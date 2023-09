Martín Lema, periodista uruguayo, reveló el escandaloso incidente que Kun Agüero y Sofía Calzetti habrían protagonizado en un shopping de Uruguay. ¿Qué pasó? Él se habría negado a sacarse una foto con una empleada de un local.

“Me acaban de echar del shopping porque fui a uno de los locales que fue Kun con su novia a preguntar sobre una información que me había llegado, estaba recorriendo el local él, parece ser que una de las chicas que atendía ahí le pidió una foto y él no quiso saber nada”, reveló en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Lo que me dijo la chica es que Kun no estaba muy contento y le dijo ‘no me jodas, vengo a pasear con mi mujer’, eso fue lo que me dijeron, no se quiso sacar foto con nadie, yo quería hablar con la gente del lugar pero ingresó un gerente y me sacó, me dijo que no podía hacer ninguna pregunta al personal”.

A MARTÍN LEMA LO ECHARON DEL SHOPPING POR PREGUNTAR SOBRE KUN AGUERO

Antes de cerrar, Martín reveló qué pasó cuando fue al shopping a buscar información sobre el escandaloso hecho que habría protagonizado el exfutbolista.

“La mujer buena onda me contó todo lo que pasó y luego un jefe de ahí se acercó para decirme que me vaya, es algo que me llegó a mí y fui a confirmarlo, la chica me hablo de maltrato, no lo puedo creer, ella solo le pidió una foto”, cerró, preciso.