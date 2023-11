Muy contenta e ilusionada, Agustina Casanova anunció que está embarazada por primera vez junto a su marido, el empresario Lautaro Mauro. Juntos, hicieron un posteo en colaboración en el que compartieron las fotos más tiernas que la muestran luciendo su incipiente pancita de embarazo y sosteniendo la primera ecografía de su bebé en camino.

“Pronto seremos tres... Cuánta felicidad y emoción me produce este momento de mi vida...”, expresaron, muy contentos, al pie de las postales más lindas de Lautaro dándole un beso a Agus, mientras toca con ternura su pancita.

Acto seguido, revelaron el sexo de su bebé en camino y el nombre que ya eligieron. “Vamos a ser papás de una nena que nos llena de amor. Bianca está en camino. Gracias Dios por esta bendición... Lo mejor está por llegar”, cerraron, muy felices, en el posteo que en menos de 15 horas ya casi supera los 50 mil likes.

¿AGUSTINA CASANOVA ES CELOSA?

“No soy celosa a no ser que exista algún motivo para serlo. Celos por celos, no. No me va porque lleva a una situación tóxica absoluta. Pero el celo chiquitito está bien, tiene que ver con el interés, con el amor al otro”, aclaró, sincera, en diálgo con Paparazzi.