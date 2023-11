Este domingo Patricia, la hermana de José Luis Telecher, confirmó la noticia de la muerte del reconocido titiritero con quien crearon a Carozo y Narizota, Pepe Pomín, Totón y a infinidad de criaturas que convirtieron la infancia de muchas generaciones de argentinos en un verdadero viaje a la imaginación.

La aventura titiritera de José Luis comenzó en el año 1974 cuando llevó a DON Sapo al ciclo El Bochinche, que conducía Laura Escalada, y ahí pasó al del Julieta Magaña, Hola Julieta. “Ella me contó que tenía una perra que se llamaba Felicidad, que ladraba en el fondo. Se me ocurrió entonces crear a una perra y ella me pidió que le agregue un cachorro, así que armamos dos perritos que se movían en un fondo negro y los bautizamos Cachorro y Felicidad”

“Yo tenía 14 años, mi hermana Patricia 11 y mi otro hermano menor 10, nos vestíamos todo de negro para disimularnos con el fondo”, recordó José en una entrevista con Hernán Khatchadourian para Diario Popular en 2019.

CÓMO FUE EL ORIGEN DE CAROZO Y NARIZOTA

De ahí en más, la carrera de José Luis y Patricia despegó y poco después le llegó la inspiración para hacer a Narizota, con la tele tipo “corderito” que les regalaba una amiga que trabajaba en una fábrica de abrigos. “Al comienzo era un monstruo del laboratorio del Profesor Gabinete, que era un científico. Pero después Gabinete pasó a ser un profesor de aula y entonces lo convertí en un chico en edad escolar y comenzamos a tratar temas didácticos”, explicó José Luis sobre el origen del querido personaje.

José Luis Telecher junto a Carozo y Narizota (Foto: Hernán Khatchadourian)

Sin embargo, Narizota tardó varios meses en salir al aire, nuevamente, y lo hizo poco antes de que a su creador le tocara hacer el servicio militar obligatorio, por lo que el personaje reapareció en El Verano De Los Chicos (1977, eltrece) con las Trillizas de Oro y Pipo Pescador. “Había gente en el canal a la que no le gustaba la voz de Narizota (algunos decían que era de viejo aunque yo era un adolescente), pero el productor me sostuvo siempre”, recordó.

“Carozo es azul porque un día pasé por el Once y encontré su ‘piel’ en una tienda de telas. Un día me convocaron a trabajar en un espectáculo infantil y yo decidí ahí crear a un perro azul que el grupo lo bautizó como ‘Felipe’. Pero cuando comenzamos a hacer la promoción en Canal 13 para presentar a Carozo que decía ‘Narizota tiene un nuevo amigo, descubrí quién es...’, me dijeron que no podía usar ‘Felipe’ así que le pusimos Carozo”, relató José Luis.

Tras el regreso de José Luis de la “colimba”, sus personajes protagonizaron El Show de Carozo y Narizota (1980), La Granja de Carozo y Narizota (1983) y Carozo, Narizota y sus amigos (1989), ciclos que se caracterizaban por su recordado concurso en el cual los chicos les enviaban cartas para ir a tomar la leche a sus casas.

José Luis Telecher junto a Carozo y Narizota (Foto: Hernán Khatchadourian)

La dupla de marionetas permaneció en la TV por años, e incluso pasaron un tiempo en los EEUU auspiciados por Telemundo, hasta que un día fueron convocados para participar del sorteo en un programa de Crónica TV y el creador del mismo, Héctor Ricardo García, hizo los arreglos para que comiencen a presentar el noticiero de las tardes de ese verano de 1995, presentando los móviles desde Mar Del Plata, Córdoba y Uruguay, trabajo que mantuvieron hasta 2011 cuando el canal comenzó a ser manejado de manera conjunta entre García y el Grupo Olmos.

Telecher no tenía idea de cuántos muñecos ha creado a lo largo de sus casi 50 años de carrera. “Un día decíamos ‘vamos hacer cantar a una papa en La Granja de Carozo y Narizota’, y entonces hacíamos el muñeco nuevo y le colocamos todo el sistema para que pueda abrir la boca. Cada muñeco se armaba de cero, y a pesar de que queríamos sorprender con algo nuevo, el ritmo diario del programa nos impedía hacer algo muy detallado. Entonces creamos un escenario al que llamamos Granja Show que tenía el tamaño de una mesa ratona y así hacíamos cantar a los diversos personajes: hortalizas, animalitos, etc”, explica.

FALLECIÓ JOSÉ LUIS TELECHER, EL CREADOR DE LAS MÁS TIERNAS MARIONETAS DE ARGENTINA

En 2011 el ciclo Carozo, Narizota y sus Amigos (Del Nueve) estuvo nominados al Martín Fierro en el rubro de “mejor programa infantil”, que finalmente fue para la ficción Súper Torpe, pero los muñecos participaron de la ceremonia, con Telecher pasándola mal desde debajo de la mesa.

Las apariciones más recordadas de Carozo y Narizota de los últimos tiempos fueron en un spot de La Llama que Llama y en la ficción Nafta Súper (Space) cuando un miembro de la banda del “Pini” (Juan Palomino) relata cómo secuestraron a los muñecos para darle una sorpresa a su líder. Netflix también recurrió a ellos para que “relaten” cómo fue el casting que hicieron para participar del legendario film de culto “El Cristal Encantado”, del que hicieron una serie a modo de secuela.

Tweet de la Asociación Argentina de actores sobre la muerte de José Luis Telecher (Foto: Twitter @actoresprensa) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Si bien prefería permanecer en el anonimato, José Luis apareció algunas veces en la TV como la ocasión en la que Gerardo Sofovich lo invitó a salir de atrás de Totón, el osito que lo acompañaba en La noche del domingo, como se puede ver en el video que acompaña a esta nota.

LOS SOCIOS DEL ESPECTÁCULO DESPIDIERON A PEPE POMÍN, SU GRAN COMPAÑERO

El gran heredero de Carozo y Narizota fue Pepe Pompín, que apareció en el recordado ciclo Desayuno que conducía Víctor Hugo Morales en el Canal 7 (La TV Pública) y que luego reapareció en AM y recaló en 2022 en Socios del espectáculo, tras la salida de Graciela Alfano.

Pepe Pompín (Foto: Socios del espectáculo)

“¡Hasta siempre querido Pompín! Detrás de su estampa indispensable, un artista, un titiritero, un genio, un niño: el gran José Luis Telecher, papá de Carozo y Narizota, un tipo divino y un gran creador. Tuve la oportunidad de convocarlo para Socios, donde el último año nos acompañó y nos regaló toda su alegría. ¡Gracias Pepe, gracias José!”, escribió Rodrigo Lussich.

El sentido posteo de Rodrigo Lussicho sobre la muerte de José Luis Telecher (Foto: Instagram @rodrilussich) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Profunda tristeza la partida de José Telecher, el papá de Pepe Pompin y de Narizota. Abrazo enorme a todos sus seres queridos. Compartimos un año hermoso de trabajo y recién te leía un mensaje suyo de hace unos meses, en el cual le agradecía especialmente a Rodri con estas palabras: ‘Gracias a vos por tus carcajadas y a Rodrigo me rescató de la oscuridad y me trajo de nuevo a la tele’. Hoy sin dudas el mundo es un poco más injusto y más triste sin vos. QEPD. ¡inolvidable tu recuerdo para todos!”, escribió Adrián Pallares.

La despedida de Adrián Pallares tras la muerte de José Luis Telecher (Foto: Instagram @adrianpalla) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

