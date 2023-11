A casi una semana de que Fede Bal afirmara con contundencia que no irá nunca más a LAM por sus diferencias con Ángel de Brito y con algunas de sus panelistas, como Yanina Latorre y Nazarena Vélez, el conductor le respondió con suma ironía en el programa de su madre, Carmen Barbieri.

“Fede dijo que no iba más a LAM”, le comentó el notero de Mañanísima a Ángel. Con picardía, De Brito le contestó: “Sí, y está muy bien. Sigue existiendo LAM. Va a sobrevivir a Fede Bal”.

“¿Qué te genera eso?”, le returcó el cronista. Irónico, el conductor respondió: “Risa”.

Lejos de hacerse problema por la baja de Fede Bal de LAM, Ángel agregó: “No me importa. Los invitados que no quieren venir están en su derecho. No pasa nada. Vienen otros”.

POR QUÉ FEDE BAL NO QUIERE IR MÁS A LAM

Días atrás, Fede Bal sorprendió a todo el equipo de Mañanísima al sostener que nunca más irá a LAM por la fuerte interna que tiene con Ángel de Brito.

Hasta julio, la relación del actor y del conductor de América era cordial y buena onda. Tanto que Bal le prestó unos costosos anteojos a Ángel en el after que se realizó tras la entrega de los premios Martín Fierro.

Sin embargo, los picantes cruces mediáticos hicieron que Fede Bal tomara distancia de Ángel de Brito y de sus panelistas. Y lo argumentó con todo en el programa que conduce su mamá en eltrece.

“No voy a ir más a LAM. Hay mucha maldad. Últimamente han tenido palabras muy feas para con mi mamá y para conmigo”, argumentó el actor.