Hace una semana en A la tarde lanzaron una fuerte versión que aseguraba que la suegra de Pampita, María Lucila Fernández, enfrentaba la posibilidad de perder la casa familiar por un embargo millonario por una supuesta deuda de Francisco, el hermano menor de Roberto García Moritán.

“¿Te molesta que cuando pasa algo en los medios siempre sea ‘el cuñado de Pampita’, ‘la suegra de Pampita’?”, le preguntó el cronista de LAM a la jurado del Bailando. “No puedo hacer nada al respecto, así que entregarme nomás”, señaló.

“Imaginate si yo me fijara en qué hace tu tío, tu primo, tu sobrino. Si cada persona que está en el medio tiene que pensar en todos sus familiares, conocidos y cercanos, sería una locura. Los que elegimos estar en el medio somos nosotros y somos los únicos que deberíamos estar en el escrutinio. Pero no se puede hacer nada y no me quiero hacer problema”, se despachó.

Foto: Web Por: Ivan Basso

PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN HABLARON DE LA SUPUESTA DEUDA FAMILIAR QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO

“¿Es cierto que tu suegra podría perder su casa por desmanejos de tu cuñado?”, insistió el cronista.

“No. Son titulares recapciosos para que la gente se meta. A mí me sucede todo el tiempo. Doy una entrevista y se saca de contexto. Me sucede todos los días, prácticamente”, aseveró, mientras que en la misma línea respondió el empresario.

“Las cosas entre privados son cosas de privados. Hacen un circo de situaciones. Imaginate si una deuda de 700 dólares entre privados es para dedicarle una hora de programa. El nombre de Pampita es siempre atractivo para los medios”, concluyó el legislador porteño.