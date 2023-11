A dos meses y medio de la muerte de Silvina Luna, El Polaco recordó con amor a su expareja en Noche al Dente, programa al que fue a hablar de música y del show que dará en el 6 de diciembre en el Gran Rex.

“El día que falleció Silvina Luna empezamos el programa de una manera distinta. Fuimos uno de los pocos programas que modificamos (la grilla) porque nos agarró justo”, le dijo Fernando Dente al cantante.

Y le preguntó: “Recién hablábamos de las ex relaciones, vos tenés un vínculo buenísimo con todas. Debe ser muy movilizante, ¿no?”.

Con contundencia y visible emoción, El Polaco respondió: “Sil fue muy importante en mi vida. Apareció justo cuando yo estaba en el despelote de la salida del Bailando, con todos los amigos del campeón. Y apareció ella para hacerme bajar un poco el cambio, para hacerme pensar un montón de cosas”.

“La recuerdo con todo el respeto del mundo y con todo mi corazón. Siempre en mi corazón”, afirmó el cantante, quien en numerosas notas expresó el profundo dolor que le generó la muerte de Silvina Luna, a los 43 años y víctima de la mala praxis.

EL EXPLOSIVO NOVIAZGO DEL POLACO Y SILVINA LUNA

El Polaco y Silvina Luna vivieron un explosivo romance, que comenzó en 2017 y llegó al final de 2018.

Tras la ruptura, la actriz rosarina declaró que el noviazgo con el cantante fue “tóxico” y la llevó a “tocar fondo”.

“¿El Polaco es lo peor de tu lista?”, le preguntó Ángel de Brito a Silvina en LAM, en agosto de 2022.

“No, ninguno es el peor. Pero hay varios tachados. ¡Lo del Polaco no me lo creo! La relación fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando”, contestó Luna.

“Me la hizo parir, toqué fondo mal cuando terminé con él. Quedé mal. Fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí”, agregó.