Brian Caruso, más conocido como Gamuza de Cebollitas, rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de algunos de sus excompañeros de la novela, que afirman haber sufrido “maltrato infantil” por parte de la producción durante las grabaciones. Contundente, contó su experiencia, muy diferente a la de ellos.

“Cuando pasó todo esto de las denuncias me hablaron del periodismo para hablar y decidí no salir en ningún lado, yo no lo viví de la manera que dijeron, no viví maltratos; si hubiera habido mi viejo me hubiese sacado inmediatamente, yo teniendo 8 años no viví nada de eso y era el más cuidado”, se diferenció el actor en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y fue a fondo, defendiendo a la producción de Cebollitas: “Yo por mi parte siempre opté por el silencio. Ensuciar al programa por dichos así en el aire no me parece bien, a mí me salieron a matar, que era un mentiroso. Dalma Maradona dijo lo mismo que yo, lo único que es cierto es que eran muchas horas de grabación. Me salieron a matar y me pusieron en contra de algunos pibes, cuando vi que la jugada era ponerme en contra dejé de hablar”.

GAMUZA DE CEBOLLITAS CRITICÓ A SUS EXCOMPAÑEROS POR “ENSUCIAR” AL PROGRAMA

En este sentido, Gamuza opinó sobre la actitud de sus excompañeros de contar sus malas experiencias durante las grabaciones de Cebollitas.

“La verdad que desconozco por qué después de tantos años salieron a hablar de esto. Siempre que se habla de Cebollitas se habla de cosas lindas. No entendí por qué se empezó a hablar de esto o se empezó a difamar, esta onda de maltratos o abusos en la televisión, me pareció raro...”.

“Hablar de eso en el programa es ensuciarlo y yo no puedo ensuciar a un programa que me dio toda la felicidad cuando era chico...”, sentenció, en desacuerdo con sus excompañeros, aunque minutos antes había remarcado que es “respetable” que cada uno brinde su opinión.