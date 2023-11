Desde que se anunció que se realizará el Martín Fierro de la Moda, se barajaron varios nombres para conducir la premiación de Aptra. Ángel de Brito fue uno de ellos, nombre que provocó la molestia de Luis Ventura quien explicó por qué le bajó el pulgar.

“Me dijeron que se iba a negociar y a mí de buenas a primeras empezaron a decir que conducía Ángel. Nadie me lo comunicó y yo no me voy a pelear con él por eso”.

“Yo dije que para mí era el periodista con mejor proyección dentro del género del espectáculo. Una cosa no quita la otra”, empezó diciendo en Mañanísima.

“En el programa de Carmen Barbieri se hace lo que quiera Carmen Barbieri. El presidente de Aptra soy yo. Se habló una cosa y después se comunicó otra”, aseguró, en el ciclo de eltrece.

LUIS VENTURA HABLÓ SOBRE LA POLÉMICA DE LOS MARTÍN FIERRO DE LA MODA Y LA CONDUCCIÓN DE ÁNGEL DE BRITO

“La conductora iba a ser Pampita, la alfombra roja la va a hacer el Pollo Álvarez con Zaira Nara. Va a haber una parte de alfombra roja para coches glamorosos. Había una alternativa y yo dije que para mí tenía que ser Juanita Viale”, señaló.

“Eso fue lo que yo propuse. Me dijeron que se iba a negociar y a mí de buenas a primeras empezaron a decir que conducía Ángel. Nadie me lo comunicó y yo no me voy a pelear con él por eso”, se quejó.

“¿No es raro que pasen por encima al presidente de una entidad que organiza los premios? No nace de mí. Comunican algo sin consultarme a mí y me siento puenteado”, se despachó.