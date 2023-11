Hace pocos días Ingrid Grudke sorprendió contando que por su dieta estricta como fit model tomaba un licuado de carne y miel. La modelo visitó Mañanísima, preparó el batido en vivo y fue Ricardo Caneletti el encargado de probarlo.

“Puede ser salado o dulce. Si no le ponés miel, es una sopa”.

“Es un licuado para la gente que no puede masticar, tiene problemas de intestino. Tiene un aporte proteico de bajas calorías y se absorbe mucho mejor”, contó, mientras colocaba en la licuadora carne que había hecho a la plancha junto a agua y una gran cuchara de miel.

Mientras Majo Martino lo definía como “polémico” y Carmen Barbieri se excusaba para no probarlo aduciendo que no está comiendo carne, la mannequin dio opciones. “Puede ser salado o dulce. Si no le ponés miel, es una sopa”, aseveró.

Foto: Captura de TV

INGRID GRUDKE PREPARÓ SU LICUDO DE CARNE Y MIEL: LA REACCIÓN DE RICARDO CANALETTI AL PROBARLO

La modelo sirvió en una copa el llamativo licuado y le tocó al periodista de policiales probarlo.

“Hay que abrir la mente. Los chefs mezclan tantas cosas”, alentó Ingrid a la gente para que lo pruebe. En ese momento, Canaletti olió la preparación y dio un sorbo.

Parece que el batido no fue de todo su agrado, a juzgar por la cara que Canaletti puso. “¡Riquísimo!”, lanzó, a pura ironía cuando le pidieron su veredicto. “Es carne dulce. Abran la mente… ¡pero toda, eh!”, concluyó con humor.