Para Lali Espósito el casamiento de Viole y Gonza no solo será inolvidable porque son sus amigos, también lo será porque en esa celebración se hizo un tatuaje muy especial que estará en su piel por el resto de sus días.

Siempre impecable, la actriz y cantante asistió a la boda con un look total black compuesto por un sensual body, un pantalón amplio, un blazer y un cinturón.

En un momento de la noche, Lali aceptó la innovadora propuesta de hacerse un tatuaje en plena fiesta de casamiento e inmortalizó en su piel una sutil copa de vino, en la zona alta de su cola.

Feliz con el resultado, la artista compartió el resultado del diseño en las redes sociales.

POR QUÉ LALI ESPÓSITO NO FUE A LA MARCHA DEL ORGULLO

Pocos días antes del sábado 4 de noviembre, Lali utilizó su canal de difusión de Instagram para avisarles a sus seguidores que no estaría presente en la Marcha del Orgullo que se llevaría adelante en la Plaza de Mayo y en el Congreso.

“Amores, que me preguntan en redes si voy a estar presente en la marcha del sábado, no voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar”, escribió la actriz y cantante, sin especificar que iría a la boda de sus amigos.

Y continuó: “Por supuesto que estoy en alma y en acciones siempre. Es nuestro día de celebración, que reivindica nuestra lucha de todos los días de la vida. Este es un momento especialmente importante para decir acá estamos”.