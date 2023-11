Luego de las fuertes repercusiones que despertó el enojo que manifestó L-Gante en la grabación de PH, Podemos Hablar -tras las reiteradas consultas sobre su relación con Wanda Nara- Pía Shaw reveló el detrás de escena de ese momento.

“No le generé ninguna incomodidad, para nada. Igual, terminó todo re bien”, comenzó diciendo la periodista, quien también estuvo como invitada en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe el mismo día que el músico, en el ciclo que lidera Ángel de Brito.

“Lo que dijo es que en un momento se le pasaron un montón de cosas y que decidió decir que se había enojado. Yo creo en varias teorías. Si me preguntás que pasó, no se entendió mucho”, agregó, tajante.

Además, Pía dio detalles del encuentro con el artista antes de que comenzaran a grabar: “Cuando él llega, atrás de cámara y antes de empezar a grabar, lo primero de lo que nos acordamos es que yo había contado en LAM, en su momento, que se había comido un choripán en la Costanera (con Wanda). Después, él contó toda la historia cómo había sido porque Wanda y el habían hecho como un jueguito de ‘vos proponés un lugar un día, y al otro día, propongo yo’. Y él eligió ese lugar”.

“Eso nosotros lo contamos en su momento. Entonces yo le digo, fuera del aire, ‘che, ¿por qué no contás esto?’. Y cuando el pasa (ya en la grabación), le pone el nombre de W a Wanda”, cerró, contundente.

LA REACCIÓN DE L-GANTE CUANDO LE PREGUNTARON SI SUFRIÓ POR AMOR CON WANDA NARA

Luego de que sonara con fuerza los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante cuando mantuvo una fuerte crisis con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), el cantante habló de su vínculo con la empresaria.

Indagado por sus declaraciones en las que había dado entender que tuvo un ida y vuelta amoroso con Wanda, el cantante dijo lo suyo en una nota que dio a LAM: “Hablé de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos”, lanzó. Y se mostró algo incómodo ante la pregunta sobre si hubo algo con la hermana de Zaira Nara: “Anduvo, sí… cuando estábamos por acá”.

Por otro lado, L-Gante no le esquivó a la posibilidad de una “segunda vuelta” con la empresaria: “Siempre en la vida se puede, olvídate”. Además, dejó muy en claro que no se sintió lastimado por la esposa de Icardi y cerró: “No soy de sufrir mucho. Cuando me pasa algo a mí o alguna enfermedad de alguien que quiero, eso sí puede ser; pero después, desamores, no. Siempre estuve tranquilo de que se mantiene un vínculo buena onda con ella”.