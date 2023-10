La mesa de La noche de Mirtha Legrand estuvo más picante que nunca con una Chiqui que lanzó dardos para todos lados y tuvo a todos sus invitados en vilo en más de una ocasión, sobre todo a Nico Cabré a quien de entrada le reprochó que no le presentó a su hija Rufina.

“Estaba abierta la puerta del camarín al finalizar el programa y no me la trajiste”, le dijo la conductora, a lo que el actor le contestó que no quería molestarla. Pero Mirtha no se quedó y ahondó en la relación de Cabré con la prensa.

“Ayer a la salida del teatro, uno de los periodistas me dice: ‘Preguntále a Cabré las preguntas que nosotros le hacemos y no nos contesta’. No sé cuáles son, exactamente, pero: ¿No te gusta el periodismo? No te gusta que se metan en tu vida”, le preguntó Mirtha.

NICO CABRÉ HIZO UN MEA CULPA SOBRE SU RELACIÓN CON LA PRENSA A INSTANCIAS DE MIRTHA LEGRAND

“Son cosas que no hablo. No es que no me guste el periodismo. Yo siempre soy frontal y las cosas cuando están dichas de mala manera, con mala leche, no me gustan. Hay gente que con las que no comparto. Personas que le gustan algunas cosas y otras no”, opinó el actor

“No me gusta cuando se habla por hablar o se miente descaradamente”, cerró Cabre, a lo que Mirtha retrucó con un “Conmigo antes no eras amoroso. Ahora sí, sos amoroso”, que descolocó al actor.

“Aflojamos un poco. Al principio, siempre lo decía, a mí me cuesta ir a programas más que nada porque me sentía obligado a tener que ser gracioso y viste… Y te clavo unas pausas que te mato. Hoy por hoy estoy más flojo, pero hace un par de años que vengo a tus programas y nos llevamos bien”, reconoció Cabré, que, de paso, hizo un mea culpa sobre su relación con el periodismo.

“Yo pude resolver de otra manera con el periodismo. En ningún momento digo que toda la culpa era del periodismo (...) En sí, uno va creciendo y ve que las cosas que importan pasan por otro lado. Antes a lo mejor me divertía si me venías a preguntar cierta cosa y no te contestaba. Ahora no, ya no tengo tiempo para esas cosas”, cerró.

