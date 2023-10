En 1991, Arturo Puig se sumó a una propuesta de Telefe para pasar el verano junto a María Leal, Nancy Anka, Julieta Fazzari, Gabriela Allegue y gran elenco, que resultó en un éxito de cuatro temporadas llamado ¡Grande, Pa!

La tira salía al aire una vez por semana con mediciones muy por arriba de la media, dejó una huella imborrable en la memoria de los televidentes, al punto de que el propio Arturo se dio cuenta de esto en carne propia.

En Entre nos (Net TV) Tomi Dente le preguntó a Arturo si es consciente de lo que ha generado en el público. “A veces sí, a veces no. Depende, depende. Yo sé que he trabajado desde joven con algunos éxitos en televisión”, resaltó el actor, que también tiene un frondoso historial en cine y teatro.

ARTURO PUIG CONTÓ LA MÁS CONMOVEDORA ANÉCDOTA DE ¡GRANDE, PA!

“Con el gran Alberto Migré hizo cinco años de novelas extraordinarias”, recordó Arturo. “Después, por supuesto, con ¡Grande, Pa! Que marcó una época maravillosa de mucha gente y ahí tuve oportunidad de sentir lo que realmente producía ese programa”, reconoció.

“Una vez estaba haciendo una gira de teatro, no recuerdo bien en qué provincia, y termina la obra y salgo del camarín y estaba el maquinista, un muchacho relativamente joven, que me pide una foto y de pronto me da un abrazo y se pone a llorar”, recordó el intérprete.

“Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo ‘Mirá, yo soy huérfano y vos, durante estos cuatro años, has sido mi padre. Y yo, cuando me siento mal, pongo los programas que tengo grabados y me vuelvo a poner bien’. O sea que fue realmente impactante, y uno toma conciencia de que un programa, que era una comedia muy blanca e inocente, cumplió una misión”, cerró.

