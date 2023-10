Rencores del paso y nuevos pases de facturas se desataron con el estreno de la serie documental que recorre el ascenso de Valeria Mazza. Pancho Dotto, su exrepresentante y quien la descubrió, estalló al descubrir que era obviado, cargó contra la top model como con Alejandro Gravier, su marido.

Horacio Cabak en Bien de mañana leyó las fuertes frases de una fuente del mundo de la moda que le da la derecha al también descubridor de Pampita. “Acá me desmienten a mí. Me dicen que Dotto tiene razón. ‘Él la llevó a la cima, después Gravier vio el negocio y lo dejaron’”, reprodujo.

“Dotto trabajaba con agencias de Estados Unidos y de Europa y él fue quien envió a Valeria. La agencia Elite fue su contacto en Estados Unidos, son o eran íntimos amigos de Pancho. Si ella no lo nombra es una hija de… Yo trabajaba ahí”, aseguró, en el ciclo de Fabián Doman.

REVELARON PICANTES DATOS SOBRE QUÉ PASÓ ENTRE VALERIA MAZZA Y PANCHO DOTTO

“En esta lo banco a Pancho, apesar de que lo detesto. Me está pidiendo que de su nombre y apellido, pero prefiero resguardar la fuente”, aseveró el conductor, citando a su fuente.

“Pancho hizo todo para que Valeria sea la número uno en su carrera. El estilo de Valeria no era el que estaba de moda, sus parámetros físicos. No era lo que estaba de moda, 10 años antes de que la comparen con Claudia Schiffer. No era el tipo de modelo que pedían los clientes, el público local buscaba más chiquitas, más curvilineas”, replicó.

“La llevó a todos lados. No había redes y la posicionó en todos lados. La contactó con agencias de Estados Unidos y en Europa y se aseguraba que la cuiden porque eran amigos de él los dueños de esas agencias. El fenómeno de Nicole Neumann es también por él”, concluyó.