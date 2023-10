Ha sabido conquistar las pasarelas de todos los países del mundo y forma parte del podio de las modelos más icónicas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Fue elegida por las marcas más prestigiosas y dejó huella en cada proyecto que lideró, logrando inspirar a nuevas generaciones con su talento, carisma y pasión por lo que hace. Pero Valeria Mazza va por más.

Decidida a no dejar de alcanzar nuevos sueños, la top escribe un nuevo capítulo en el libro de su carrera y le da vida a un perfume que la representa de lleno, y que –como no podía ser de otra manera- lleva su nombre.

Valeria Mazza y sus más de 30 años de amor con Alejandro Gavier: “Es fundamental que exista el amor, las ganas, el deseo, el compromiso y tener proyectos juntos”.

Feliz por esta meta cumplida, Valeria habló en exclusiva con Ciudad sobre qué significa esta fragancia, y dejó espiar temas de su intimidad al ahondar en su amor de más de 30 años con su esposo, Alejandro Gravier, y la hermosa familia que formó junto a sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína.

“Este perfume me encuentra en un momento maravilloso de mi vida porque estoy viviendo todo lo que siempre soñé. Estoy feliz, disfrutando de mi carrera, mi familia, mi pareja. Y también con mucha energía y ganas de seguir haciendo. Por eso estamos acá. Seguimos haciendo y produciendo. Creo que la vida es una película, no es una foto. Entonces, siempre hay que seguir reinventándose y poniéndose objetivos para ir cumpliéndolos. Algunos salen como uno quiere y otros, no tanto; y otros, quedan en el camino. Pero, lo importante, es nunca dejar de caminar”, comenzó diciendo Valeria Mazza.

Además, no escatimó en halagos para sus hijos: “Como mamá, me siento muy orgullosa, obviamente. Me encanta que me acompañen en todo lo que puedan. Me encanta verlos crecer con sus propias decisiones, verlos hacer su propio camino”.

Foto: Movilpress

Acompañada por Benicio, que está dando sus primeros pasos en la profesión que eligió su mamá, la empresaria reveló que sigue muy de cerca sus elecciones de vida: “A Beni le divierte el tema del modelaje. Está estudiando pero, de vez en cuando como hobby, le gusta esto también. Nosotros charlamos, me pregunta, pero creo que es muy importante que lo sientan. Yo siempre les digo ‘sientan’. Hay que transmitir algo y todo lo que quieras transmitir, lo tenés que sentir: cuando posás, cuando caminás en una pasarela. En la vida tenés que sentir para poder decir”.

Por otro lado, destacó a su marido como la persona que hace realidad todos sus sueños y dio a conocer sus secretos para seguir eligiéndose después de más de tres décadas de amor: “Es fundamental que exista el amor, las ganas, el deseo, el compromiso y tener proyectos juntos. Nosotros, todo el tiempo, nos estamos planeando ‘qué vamos a hacer’, ‘qué vas a hacer vos’ y ‘qué voy a hacer yo’. Tenemos nuestras cosas por separados, pero también tenemos cosas en común”.

Foto: Movilpress

“El seguir teniendo proyectos nos revive todo el tiempo la pareja. Muchas veces pasa, y lo escucho, que uno está muy enfocado en sus cosas y de repente, estás súper realizada, pero mirás para el costado y estás sola. Entonces, es muy importante siempre estar atenta a cómo estás vos como persona, vos y tu pareja, vos y tus hijos, tu familia”, añadió.

Y cerró, con un profundo análisis: “Creo que las mujeres tenemos mucho esa capacidad de diversificarnos y no perder eso. Primero nosotras y después dedicarle tiempo, energía y cabeza a nuestra pareja; y lo mismo, a nuestra familia”.