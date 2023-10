Una pelea de larga data se reflotó entre Mora Godoy y Aníbal Pachano. El coreógrafo había cuestionado a la bailarina como embajadora del tango argentino en el mundo y cuando coincidieron en La última cena, el ciclo de Alejandro Fantino, tuvieron una pelea al aire.

Todo comenzó cuando Mora le reclamó en el ciclo que Aníbal le había dicho “de todo”. “Yo tengo con vos una relación fantástica, pero cuando te ponés en esa cosa de mujer en la soberbia, es donde yo no te banco”, lanzó, el exjurado del Bailando.

En ese momento la bailarina salió con todo. “Nosotros tuvimos varias peleas fuertes. No es que yo no escucho, cuando vos te ponés misógino y violento conmigo, me salgo a defender porque hay cosas que no corresponden. Te puede gustar o no lo que hago”, lo cuestionó.

Foto: Captura de TV

MORA GODOY SE CRUZÓ CON ANÍBAL PACHANO EN EL CICL DE FANTINO

“Hacerte una crítica no es ser misógino”, aseguró el director teatral, mientras ella no se quedaba callada.

“La violencia que vos tuviste cuando estuve en el Bailando, no la he vivido. Tenés un tema conmigo, que yo no tengo con vos”, aseveró, mientras criticó que en el certamen de Marcelo Tinelli discutió con ella cuando su hija y su hermana habían ido a la pista para verla.