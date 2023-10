La relación de Guillermo Andino y Karin Cohen terminó hace más de 20 años, pero unas declaraciones que hizo la conductora de Todas las tardes en una entrevista puso en foco al periodista de América, que aseguró que está “muy angustiado” al respecto.

En Entrometidos, Lucas Bertero puso el foco en una situación poco favorable hacia el conductor de América a raíz de una nota que se viralizó en las redes sociales y que mezclaba dos textos diferentes de los sitios Infobae y La Nación con un “corte y pega” que resultó nocivo para él.

¿Qué decía la nota? En la misma, Karin contaba que la pasó mal, que fue muy duro y dijo el término ‘violencia’ que generó polémica y dudas sobre si la pareja a la que se refería había sido Guillermo, por lo que Bertero le consultó al respecto.

QUÉ DECÍA EL TEXTO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE KARIN COHEN Y GUILLERMO ANDINO

“Por suerte, no llegamos a tener hijos, así que me separé sin chicos y es una etapa muy triste y dolorosa. Tengo todo muy presente, no reniego de lo que viví y siento que soy quien soy gracias a que pude superar eso. Fue mucho más que eso. Fue más que violencia, más profundo y difícil que eso”, reveló en una nota con Pronto en agosto de 2022.

Sin embargo, en La Nación confundieron sus dichos con los de una nota que hizo con Mariana Dahbar para Infobae en septiembre último y esas declaraciones, además de que no estaban dichas sobre Andino, generaron comentarios de repudio sobre el conductor.

El descargo de Karin Cohen, tras su nota sobre la separación de Guillermo Andino: Fui honesta y no la careteé

Lucas Bertero señaló en Entrometidos que habló con Andino, que lleva 25 años separado de Cohen, y que el periodista se puso a su disposición para aclarar los tantos para llevar todo a buen puerto.

QUÉ DJIO ANDINO SOBRE LAS SUPUESTAS DECLARACIONES POLÉMICAS DE KARI COHEN

“Es el periodismo que, mal informado, o con cierta animosidad, mezcló dos notas: una en la que ella habla de la violencia que tuvo que padecer con una ex pareja y Guillermo quiere que se aclare porque tiene buena relación con Karin”, reveló Bertero.

“Me dijo Guillermo que se junta con Karin cuando se la cruza en algún programa y que Karin es amiga de Marisa Andino a tal punto que se juntan a tomar el té y son excelentes compañeras”, dijo sobre las dos conductoras, que ahora coinciden a diario en los pasillos de Canal 9.

“Chicos, si cortan y peguen, investiguen un poco, no ensucien gente. Guillermo cuando se la cruza tiene la mejor, pero no tienen nada que ver con este malentendido”, advirtió Lucas, que además señaló que su colega está “muy angustiado”.

“La gente sabe quién es cada uno también, y si le ponen un micrófono ella lo va a volver a aclarar cuando ve la polvareda que armó por no ser clara”, dijo Lucas. “Yo que hablé con Guillermo te digo que estaba angustiado por el mal entendido innecesario que se podría haber evitado. Y tenía la necesidad de que se sepa todo porque tiene aprecio por ella y su familia”, cerró Bertero.

