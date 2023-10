El lunes pasado se realizó la avant premiere de El Duelo, película protagonizada por China Suárez y Joaquín Furriel, y el desplante de la actriz con la prensa presente indignó a Gabriela Sobrado.

La conductora de Mshow le agradeció a Furriel por la amable nota y se despachó sin filtros contra Suárez, quien posó ante los fotógrafos y se fue sin hacer declaraciones.

China Suárez (Foto: Movilpress)

China Suárez y Joaquín Furriel presentaron El Duelo. (Foto: Movilpress)

LA DESCORTÉS ACTITUD DE CHINA SUÁREZ CON LA PRENSA EN LA PRESENTACIÓN DE SU PELÍCULA

“Los que no están muy contentos son todos los cámaras y toda la prensa que estuvo esperando las palabras de la China Suárez, que decidió sacarse fotos, pero no hablar mal con la prensa. Lo cual también hizo quedar mal a su prensa”, dijo Sobrado.

“Lo que nosotros siempre pedimos es, por favor, si no vas a hablar decilo y no le hagas perder el tiempo a todos los trabajadores que están esperando unas palabras”, continuó, vehemente.

“Estuvieron esperando más de dos horas y no dio una palabra. Se fue hacia adentro”, le reprochó Gabriela.

Mirando a cámara, agregó: “China, te bancamos, nosotros no estamos en ningún escándalo, ni nada por el estilo, pero esto es una falta de respeto para quienes están trabajando. Disculpame que lo diga así”.

“Le mando un beso enorme a la prensa que tuvo que dar la cara por esta fea actitud que tuvo la actriz”, subrayó.

Testigo presencial del contundente descargo de la conductora de Mshow, la panelista y periodista Mica Levitt apuntó: “Sobre todo que es una avant premiere de una película que estás protagonizando. Después podés elegir vos qué preguntas contestás o cuáles no”.

Y Sobrado concluyó, sin ocultar la bronca con la actriz: “O podés decir ‘voy a hacer el trabajo y no voy a hablar con la prensa’. Así no se quedan todos esperando las palabras de ella… No faltemos el respeto a todos los que están trabajando”.