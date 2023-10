Luego de que Zaira Nara confirmara que le puso fin a su noviazgo con Facundo “Polito” Pieres porque Paula Chaves -quien en el pasado estuvo de novia con él- estaba furiosa, comenzaron a sonar fuerte los rumores de reconciliación entre la modelo y el polista.

En medio de las versiones que afirman que Zaira y Polito, a pesar de la furia de Paula, volvieron a apostar al amor, LAM compartió una foto que deja en evidencia que volvieron a darse otra oportunidad contra viento y marea.

En la imagen que la cuenta oficial del programa de espectáculos compartió a través de sus stories de Instagram, se puede ver a Nara y Pieres charlando cara a cara, muy relajados y cómplices, en el sillón de un restaurante.

En la imagen que la cuenta oficial del programa de espectáculos compartió a través de sus stories de Instagram, se puede ver a Nara y Pieres charlando cara a cara, muy relajados y cómplices, en el sillón de un restaurante. ¡Otra oportunidad!

ZAIRA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU DISTANCIAMIENTO DE PAULA CHAVES POR FACUNDO PIERES

Al mismo tiempo, Zaira deslizó que Paula fue consultada acerca de la posibilidad de iniciar una relación con Pieres y obtuvo una respuesta más que positiva. “Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella”, dijo.

“Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono”, cerró Zaira.