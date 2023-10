Dalma Maradona compartió en su cuenta oficial de Instagram un dulce recuerdo de su abuela Pochi, la mamá de Claudia Villafañe, con su hija Roma.

“El celular me recuerda esta foto y no puedo creer como te explicamos mil veces que Roma estaba en el huevito, con cinturón puesto que no le podía pasar nada”, escribió.

Dalma Maradona en redes sociales.

En su historia, Dalma remarcó: “Que la ibamos a escuchar si lloraba, pero vos te quedaste la hora que durmió mirando la cámara. Te extraño siempre Loly. ¡Única!”.

SE CUMPLE UN AÑO DE LA MUERTE DE POCHI, LA ABUELA MATERNA DE DALMA Y GIANINNA MARADONA

El pasado 5 de octubre del 2022 se conocía la triste noticia del fallecimiento de Ana María Elía, más conocida como Pochi, la mamá de Claudia Villafañe y abuela de Dalma y Gianinna Maradona.

Claudia Villafañe y su madre, Pochi.

Tenía 85 años cuando murió tras pasar por internaciones debido a problemas de salud y su familia se encargó de manejar sus últimos días con absoluto hermetismo. Tenía una relación muy cercana a las chicas.