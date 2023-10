El escandaloso romance de Martín Insaurralde y Sofía Clérici volvió a echarle luz al día que Miriam Lanzoni le prohibió el ingreso a Alejandro Fantino a su casa familiar por culpa de la modelo.

¿Qué había pasado? En 2012, Sofía visitó a Alejandro en su programa, Animales Sueltos, con quien jugó al aire. Este ida y vuelta incomodó a Miriam, tanto que le negó a su pareja de aquel entones la entrada a la vivienda, por lo cual el conductor tuvo que irse a dormir al auto.

“Estaba mirando el programa y noté un brillo especial en sus ojos cuando miraba a esa chica. Eso ya no era show. ¡Él se olvidó de las cámaras! Estaban todos los hombres desesperados con Sofía”, había comentado la actriz, ese mismo año, muy enojada en un ida y vuela con Pronto.

ASÍ FUE COMO ALEJANDRO FANTINO DURMIÓ EN EL AUTO

“Los chicos de seguridad del barrio me dieron café. Entiendo el encule, hay un segundo que los tipos pasamos de la joda a ser imbéciles... A las 4.30 de la mañana, Miriam me abrió la puerta y me dijo: ‘mañana hablamos’”, explicó al otro día el conductor.

“Quedaba una sola frazada, habrá hecho de térmica seis grados. Estaba sucio de alma, no había hecho nada”, cerró Fantino, mientras mostraba la foto que dejaba en evidencia que había dormido en el automóvil.