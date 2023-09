Pampita le hizo frente a los rumores de embarazo luego de que desde la cuenta de Ana García Moritán publicaran un video en el que se la puede ver a la conductora mostrándole a su hija unos escarpines, lo que llamó la antención en redes sociales.

“No viene ningún hermanito. Robert no quiere más hijos, ya lo dije un montón de veces. Yo tendría hijos todos los años porque me encanta, tendría un montón más, todos lo que Dios mandara”, dijo la conductora a Desayuno Americano.

Foto: Instagram

Así, la jurado del Bailando 2023 dejó en claro que quien tomó la decisión final fue su marido a pesar del deseo de ella acerca de la maternidad: “Es un tema muy hablado en la familia y Robert dijo: ‘Hasta acá llegamos’”.

EL COMENTARIO DE ROBERTO GARCÍA MORITAN AL POSTEO QUE DESPERTÓ LOS RUMORES DE EMBARAZO DE PAMPITA

Roberto García Moritán comentó la publicación de su hija menor por la que se encendieron los rumores de embarazo de Pampita, con quien tendrían su segundo hijo en común si lo confirmaran.

El comentario de Roberto García Moritán a Pampita.

El empresario le puso emojis con corazones al posteo que tiene como protagonistas a la modelo a su beba de dos años, lo que generó más expectativas entre los usuarios de las redes sociales.