En medio de la cobertura que estaba haciendo en el Congreso por un caos vehicular, Silvana Cataruozzolo vivió un momento a pura tensión mientras estaba desde el móvil para Poco correctos, el programa que conduce Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

“Nos está agrediendo desde que llegamos. No sé si me están copiando desde el estudio, pero estamos trabajando acá en vivo”, comenzó diciendo la cronista, al ver la actitud de un hombre que estaba en la vía pública.

“Sufrimos, en este momento, agresiones por parte de personas que estaban dentro de la plaza del Congreso”.

“Disculpen la desprolijidad, pero realmente, estamos transmitiendo lo que está sucediendo desde muy temprano con el caos vehicular y en nuestro trabajo sufrimos, en este momento, agresiones por parte de personas que estaban dentro de la plaza del Congreso”, agregó.

“Nos escupieron la cámara. Este señor que tengo a mis espaldas vino a agredirnos verbalmente y esto es lo que sucedió. Justo paso un patrullero y le pedimos ayuda para que nos proteja”.

Y cerró, muy movilizada: “Nos escupieron la cámara. Este señor que tengo a mis espaldas vino a agredirnos verbalmente y esto es lo que sucedió. Justo pasó un patrullero y le pedimos ayuda para que nos proteja. Le solicitamos auxilio al ver que se nos estaban viniendo encima para agredirnos, Ha sido bastante compleja la situación”.

ZAIRA NARA Y UN INCÓMODO MOMENTO CON POLLO ÁLVAREZ EN POCO CORRECTOS

Lo que comenzó como una profunda entrevista a Zaira Nara en Poco correctos, donde tocó varios temas de su vida personal, culminó en un divertido momento con el Pollo Álvarez al recordar el noviazgo que mantuvo la modelo con Pico Mónaco.

Así fue el ida y vuelta del Pollo con Zaira, donde también intervino el Chino Leunis, en el programa de eltrece:

Pollo: -Esta es una pregunta con pasado. ¿Hay algún rubro que tachás? No estoy especificando nada.

Zaira: -Voy a decir algo. Yo soy cero del deporte, lo máximo que hago es ir al gimnasio, pero no es que levanto y digo ‘muero por ir a jugar un partidito de tenis’. Pero me ha pasado que la vida de los deportistas es muy similar a la mía. Son chicos sanos, que no están tan de joda.

P: -Mi pregunta, igual, no iba al tenis. Te aviso porque tengo un amigo ahí.

Z: -¿Sos amigo de Pico?

P: -Re.

Z: -Ah, no sabía.

P: -Pero no iba por el lado del tenis, iba para el lado del fútbol.

Chino: -El Pollo se puso por primera vez colorado desde que nació.

Z: -Adoro a Pico. Pero, la verdad no tengo tachado ningún rubro.