El video de Anamá Ferreira acusando que fue discriminada al intentar ingresar a la Semana de Alta Costura se volvió viral, y Elina Costantini fue la principal apuntada por la brasileña de haberle hecho el desplante pese a que se suponía que estaba en la lista de invitados.

“Yo no estoy en esos temas menores”, se defendió picante la esposa del multimillonario Eduardo Costantini.

En una nota con Intrusos, continuó negando haber vetado a Anamá: “Tengo a mi prensa y los diseñadores se ocupan de eso”.

“Nosotros tenemos una lista oficial de la SAC oficial con todas las marcas de agua. Todo lo que se vio no es real”, afirmó Elina Costantino para desmentir los documentos que había mostrado Anamá Ferreira.

ELINA COSTANTINI EXPRESÓ SU FILOSOFÍA DE VIDA EN IRÓNICA ALUSIÓN A ANAMÁ FERREIRA

Como una de las principales promotoras del evento de moda que encabezó Laurencio Adot, Elina Costantini enfatizó en irónica alusión a Anamá Ferreira: “Siempre mi lema, mi cultura es no lo mediático”.

“Me encanta trabajar en esto, doy la vida y el alma en esto que es tan difícil”, agregó.

Ahí, Elina insistió: “No le prohibí la entrada. Todas las personas que vienen son por invitación”.

Cuando el periodista le contó que se hablaba de una orden para no convocar a Anamá Ferreira ni a su hija, Taina, Elina Costantini se defendió nerviosa: “No tenemos nada que ver. Yo no me ocupo de eso”.