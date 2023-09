En el día de su cumpleaños número 62, se supo por qué Elizabeth Vernaci jamás volvió a ver a su ex, Luciano Castro, 13 años menor que ella, tras haberse separado luego de cuatro años juntos.

“No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a la bebé, pero él no es así. Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa”, había contado La Negra en 2014 en una entrevista en la que habló a corazón abierto sobre su ruptura con Luciano.

El actor, que ya tenía a su hijo Mateo nacido en 2002, luego se casó con Sabrina Rojas, con quien estuvo más de una década. Juntos, tuvieron a Esperanza y Fausto. Hoy, vive un apasionado romance con Flor Vigna.

¿CÓMO Y CUÁNDO ELIZABETH VERNACI CONOCIÓ A LUCIANO CASTRO?

La expareja se conoció durante una entrevista en La Biblia y el Calefón, que conducía Jorge Guinzburg y de la que también participaron el Puma Goity y la periodista Lía Salgado, en el año 2000.

Cinco años después de haberse comenzado a ver de manera esporádica, blanquearon su noviazgo. La relación duró cuatro años, desde 2005 hasta 2009.