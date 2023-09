El triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias generó un feroz mensaje de Lali Espósito contra el candidato presidencial y sus ideas. Invitada a Soñé que volaba, el ciclo de Migue Granados en la plataforma Olga, se refirió a los haters que salieron a cuestionarla, muchos con agresiones y repudiables mensajes.

Hay mucha gente que está en una, con el hecho de no soportar una opinión contraria. La gente la está pasando como el ort… Yo no contesto a la gente que me pone ‘ojalá te mueras’”.

“Pasan cosas re heavies, con gente que está muy enojada y gente que piensa parecido. No soy el Ravi Shankar, pero yo entiendo a la gente que está enojada, también”, aseveró, reflexionando sobre el momento político que se vive.

“El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí. Eso parece, pero yo no lo siento personal, están puteando por algo que están atravesando como la bronca. Es real y no me vas a ver contestar a gente que dice cosas muy tremendas ante la opinión de otra persona”, señaló la cantante.

Foto: Olga

LALI ESPÓSITO LE RESPONDIÓ A LOS HATERS

“Tenemos que aprender como sociedad porque yo opino muy diferente a amigos y no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Podemos tener una discusión política”, aseveró.

“El nivel de violencia que uno sabe que va a tener cuando da una opinión es para analizar. Hay mucha gente que está en una, con el hecho de no soportar una opinión contraria. La gente la está pasando como el ort… Yo no contesto a la gente que me pone ‘ojalá te mueras’ o dicen cualquier cosa porque entiendo a esa persona”, ejemplificó.

“Uno es cómo se crió, dónde nació, lo que escuchó en su casa, lo que ve en la calle todos los días porque, si no lo ves, sos un boludo”, se manifestó. “Para mí en este momento es imposible no expresarme como ser social en un tweet o ahora. ¿Podría no hacerlo? Sí, obvio, estaría relajadísima haciendo la siesta, pero justo en mi caso no soy así”, concluyó.