En broma, Lali Espósito contó mediante un video que publicó en redes sociales por qué sigue soltera. Siempre divertida, aclaró que no se pondrá en pareja hasta que no logre su cometido: salir con un chef profesional para comer rico a diario.

Acto seguido, publicó otro video revelando que desde que le contó que le gustaría salir con un chef, no para de recibir propuestas de profesionales y aficionados gastronómicos. “Muchos amigos mandándome por privado perfiles, mucho ofrecimiento en WhatsApp, mucho video mirando a cámara y diciendo ‘hola Lali, mi nombre es Joaquín, me recibí de cocinero en tal lugar, me especializo más bien en la comida Thai’ y gente que no entendió la consigna y me dicen ‘yo no soy profesional pero te hago un asado de la puta madre’, no era la consigna”, contó, con humor.

Antes de cerrar, Lali adelantó que, tal vez, se fije en alguna de las propuestas. “Se puso interesante, yo estoy acostumbrada a recibir cosas de la música, del trabajo, nunca había recibido tantos mensajes que tengan que ver con la profesión de chef. Es fascinante. Estoy muy orgullosa, todo indica que tal vez tenemos ese novio o novia chef”, cerró, dejándole la puerta abierta al amor gastronómico.

LALI ESPÓSITO QUIERE SALIR CON UN CHEF

“Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también, pero sobre todo quiero comer increíble”.

“No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, ¡quiero que seas chef! ¿Es mucho pedir? Yo sigo en las redes a chef”.

“Hay gente que prioriza ‘quiero que sea buena gente’. Lógico. Está bien. Otros priorizan ‘que esté re bueno’. Sobre gustos... Pero yo ¡quiero que sea chef profesional!”.