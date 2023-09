Ivonne Guzmán, la excantante de Bandana, fue encontrada en las última horas nada más y nada menos que en el subte. La artista colombiana radicada en Argentina actualmente es la voz femenina de la banda de cumbia La Delio Valdez.

Quien compartió la imagen que llegó sobre Ivonne fue Pochi a través de su cuenta de chimentos de Instagram, Gossipeame: “La ex Bandana y actual cantante de La Delio Valdez en el subte B”.

Ivonne Guzmán (Captura Instagram Pochi de Gossipeame).

En la fotografía, Guzmán está sentada en uno de los vagones con un conjunto deportivo de colores y campera negra; se la puede ver súper concentrada en su celular y con sus auriculares.

UNA DE LAS EXBANDANA CONTÓ POR PRIMERA VEZ LAS INTERNAS DEL GRUPO MUSICAL

Virginia Da Cunha contó por primera vez en diálogo con la revista Azeta las internas de Bandana, el grupo musical que integraba con Valentina Gastaldi, Lissa Vera, Lourdes Fernández e Ivonne Guzmán.

“Me llevaba bien con todas. Con Vale éramos de estar mucho tiempo juntas y de salir, nos íbamos de vacaciones a Uruguay. Ivonne era la más chiquita del grupo y con Lissa siempre tuvimos conexión”, dijo la compositora.

Las integrantes de Bandana.

Al final, remarcó que no había mucha onda con Lourdes: “Con ella me llevaba re bien. El tema es que ella estaba siempre como muy arriba. No fue con la que más me llevaba...”.