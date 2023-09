Luego de haber confesado sus deseos de ser mamá y a poco de haber revelado que ya inició los trámites de adopción junto a su esposo, Sebastián Nabot, Lizy Tagliani abrió su corazón y dio detalles de en qué estado está este tema.

“Con Sebastián encontré nuevas cosas que no tenía ni pensadas para mí, desde el casamiento hasta querer ser mamá”, comenzó diciendo Lizy, sin escatimar en halagos para su esposo, en su visita a PH, Podemos Hablar.

“Ya estamos con todos los trámites y solo falta que aparezca la criatura. Ya no depende de mí, depende de las decisiones de otras personas”, agregó la conductora de Got Talent Argentina (Telefe), sincera.

Y continuó: “El amor es muy importante, pero hay un montón de otras cosas. Por ejemplo, nosotros fantaseamos con cosas y tenemos visualizada la presencia de la criatura o de los hermanitos si algún día aparecen y eso es importante. La gente cree que tenés que tener una casa espectacular y capaz tenés una casa con cuatro habitaciones y en tu cabeza no está destinada cuál va a ser para el niño, eso lo ven y te dicen que tenés necesitas un tiempo más de aprendizaje”.

“Son las responsabilidades que uno elige y yo estoy súper segura de lo que quiero y de lo que queremos con Sebastián. Yo no quiero ser la mamá de la revista, no pasa por ahí me necesidad de ser mamá. Pero si le puedo dar a alguien todo lo que logré en mi vida y todas las enseñanzas que aprendí con mi familia y mis amigos, me da igual cómo me llame. Es un vínculo que para mí es indestructible”, cerró Lizy, a corazón abierto.

LIZY TAGLIANI HABÍA CONTADO LAS DISTINTAS FORMAS QUE AVERIGUÓ PARA SER MADRE

Lizy Tagliani contó que estuvo averiguando sobre las distintas formas para convertirse en madre y expresó lo emocionada que está con este proyecto en su vida, en una nota que había dado a Socios del Espectáculo.

“La adopción, subrogación de vientre, son algunas opciones, creo que hay posibilidades de hacerlo acá y también en el exterior, hay que ver lo que se dé”, dijo al programa de eltrece.

Al final, Lizy destacó: “Estoy muy contenta, hace bastante que venía viendo la posibilidad, no sé si se va a dar o no pero es un lindo proyecto”.