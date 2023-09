La muerte de Vanessa Show a los 77 años, la primera vedette trans de la Argentina y una pionera para el colectivo transexual en nuestro país, dejó un enigma. La expanelista de Bendita se había operado las lolas recientemente con Alberto Ferriols, cirujano y exmarido de Beatriz Salomón, y según contó la actriz Barbie Di Rocco, después de la intervención la salud de la artista fue en declive.

“Yo no pongo la cara por Ferriols. Cuando ella se operó las lolas me decía ‘traémela a Vanesa para los controles’. Era responsabilidad de él como médico”

La figura de Sex visitó Socios del espectáculo y se emocionó hasta las lágrimas al recordar su amistad. “Tengo los audios y los videos… Ella me dijo algo que me mató. Me dio un vestido y me dijo ‘probate este vestido, yo me veo en vos’. Que una travesti más chica sienta que su referente se vea reflejada en ella me mató'”, se sinceró, entre lágrimas.

Acongojada, apuntó contra los malos tratos que recibió Vanessa en sus últimos días. “No hay nada de avance, como que en la clínica la traten en masculino. Un enfermero me decía ‘lo bañé, lo acomodé’ y no quise decirle nada porque cuando es así, capaz que la terminaban tratando peor. Ella estaba sola en esa clínica”, se lamentó.

BARBIE DI ROCCO, AMIGA DE VANESSA SHOW, CUESTIONÓ A ALBERTO FERRIOLS

La mítica vedette, según contaron, se había caído, por lo que tuvo que tener un cambio en sus prótesis mamarias que le realizó el reconocido cirujano. “Alberto Ferriols opera en esa clínica, donde yo me operé hace unos años, y le pedí que alguien la vigile porque yo no sentía confianza. Yo estoy convencida de que no tendría que haberse muerto. Se veía que estaba mal”, aseveró.

“¿Creés que esto que le pasó tenga que ver tiene que con la operación que le hicieron?”, indagó Mariana Brey a Barbie. “Puede que la haya debilitado un poco. Ella siempre me decía que la pandemia la había arruinado mucho, el estar grande. Lo último que me dijo fue que quería irse a su casa con su gato y ‘me quiero ir de acá caminando’. Y no fue así”, rememoró.

“Yo estoy convencida de que no tendría que haberse muerto. Se veía que estaba mal”.

“Ferriols me dijo que la había sedado porque ella se había querido sacar una sonda. Estuvo la asistente de él en la clínica, pero yo no pongo la cara por Ferriols. Cuando ella se operó las lolas me decía ‘traémela a Vanesa para los controles’. Era responsabilidad de él como médico”, apuntó.

