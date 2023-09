Marina Calabró suele ser bastante vehemente sobre lo que opina a diario de la TV argentina en Lanata sin filtro, lo que la llevó a tener un conflicto con Flor Peña por Got talent Argentina que ahora se extendió a su propia familia, en particular con su hermana Iliana.

En Implacables, Maru Leone le preguntó sobre la polémica que despertó con sus opiniones filosas sobre el ciclo de Telefe, y le recordó las consecuencias familiares que le acarreó esto cuando su hermana Iliana dijo que le ocasionaron “problemas con Flor Peña”.

Flor Peña le responde a Calabró

“¡Es el ejercicio de la libertad del espectador! O sea, Flor Peña es una persona inteligente, no creo que se la agarre con Ileana por algo que digo yo, y me parece genial que a mi hermana le guste el casting de Got talent. Yo sigo pensando que es un casting ‘low cost’”, cerró Marina.

MARINA CALABRÓ HABLÓ SOBRE LA SALUD DE JORGE LANTA Y EL REGRESO DE MIRTHA LEGRAND A LA TV

Al hablar de la salud de Jorge Lanata, Marina lamentó que un cuadro febril lo llevara de nuevo a terapia intensiva. “Nadie hubiera querido que ocurriera, porque el alta se venía trabajando hacía muchos días, así que lamentamos que haya tenido que volver a la Fundación Favaloro el día de su cumpleaños”, dijo.

“Es lo mejor para él, es lo que los médicos tratantes consideran y hay que minimizar cualquier tipo de riego y que esté lo más cuidado y en la observación más rigurosa posible. Es por su salud”, aconsejó la panelista, que también se refirió al regreso de Mirtha Legrand a la TV.

“Me parece genial porque las grandes figuras tienen que estar en la televisión y Mirtha es la máxima estrella en la televisión. Y acá hay un gran deseo de ella. Yo entiendo la posición de Nacho de defender los intereses de su abuela, porque no queremos que la ‘regale’, pero ella quiere hacer el programa e hicieron bien en privilegiar eso”, explicó.

