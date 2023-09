Muy contenta por su nueva vida en Estambul con Mauro Icardi y sus hijos, Wanda Nara compartió las fotos de una tarde tan relajada como sensual en la que se mostró haciendo fiaca con poca ropa.

Desde la habitación de su bellísima casa, la conductora de MasterChef se sacó una foto en el espejo mientras posaba en topless, sentada en su cama y mirando desafiante a la cámara frontal de su celular.

Wanda solo lució su cabello castaño oscuro suelto y una colaless negra con tiritas blancas. Mientras se sacaba fotos, intentaba taparse sus partes íntimas para que las postales no fuesen sancionadas por Instagram. ¡Se destapó!

L-GANTE HABLÓ SOBRE WANDA NARA

“No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”, confirmó Elián Valenzuela frente a la prensa.