Lejos de que la guerra entre Alfa y Maxi Giudici (quienes se conocieron en su paso por Gran Hermano 2022) quedara en el pasado, los exhermanitos volvieron a dar que hablar por sus fuertes cruces de chicanas en vivo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito leyó un mensaje que el panelista de Polémica en el Bar le hizo llegar a Cristian U. para que el conductor de LAM lo leyera al aire: “Decile a Ángel que un tipo que burlándose con otro, Juan Reverdito, se ríe y me manda a la conch… de mi madre, en un vivo de Instagram, no existe más para mí”, reprodujo el periodista.

“Ese Maxi es un pobre fantasma que lo único positivo que tuvo en su vida fue el borne de la batería del auto que le regalaron en GH”, agregó, dejando en claro el enojo de Alfa contra el joven, que estaba presente en el estudio.

Tras escucharlo, Maxi –que está en pareja con Juliana Díaz, otras de las concursantes que fue parte del reality de Telefe- cerró, firme: “Está resentido. Yo había dado mi opinión de lo que me parecía y que no podía creer que siguiera adentro de la casa y ese tipo de cosas, y él se lo tomó a mal”.

LUIS VENTURA APUNTÓ CONTRA ALFA, A POCO DE QUE DEBUTE EN EL PANEL DE POLÉMICA EN EL BAR

Sin tapujos para analizar los fenómenos en la televisión, Luis Ventura expuso su profundo punto de vista y terminó apuntando sin filtro contra el exparticipante de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago, quien está a días de debutar en Polémica en el bar.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM fue al hueso con su pregunta: “¿Por qué es polémica nacional cuando una ficción fracasa y no cuando lo hace un programa de entretenimientos o uno periodístico?”, indagó. A lo que Ventura se sinceró: “A mí me parece que hay demasiado tiracu… en el medio, los tipos que están pendientes de ver a quién le va mal”.

“Está el crecimiento de la ‘patria panelista’ que te llena de gente que alegremente te tira cualquier comentario sin ningún análisis del medio y un montón de cosas que un periodista no lo haría. Eso es menoscabar el trabajo de los que se preparan, el trabajo de los que crean. No es alegre levantar cualquier dedo y decir una imbecilidad que se le ocurre a cualquiera, inventando palabras que no existen”, agregó.

Y siguió: “A mí me ponés un panelista y le paso un tractor por la espalda. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo una preparación, como la tienen algunos periodistas y colegas que respeto y quiero, pero son los menos. Hoy, cualquier bolud… que sale de un reality, levanta el dedito y dice cosas sin ninguna preparación”.

“No sé ni quién es Alfa, ni que hace, esa es la verdad. Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Porque acá no es solo levantar el dedito o decir ‘pedorro’ todo el tiempo de gente que dice pelotud…”.

Fue entonces que, ante la consulta sobre si sus palabras eran dirigidas a Alfa, el periodista no dudó con su respuesta: “Hablo de una cosa genérica. No sé ni quién es Alfa, ni que hace, esa es la verdad”, lanzó. Y después de que le informaran que será palista del programa que conducirá Marcela Tinayre por América, cerró, contundente: “Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Porque acá no es solo levantar el dedito o decir ‘pedorro’ todo el tiempo de gente que dice pelotud…”.