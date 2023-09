Para Norberto Marcos “la vida continúa” después de la separación de Fátima Flórez, y sobre todo desde que ella inició su romance con Javier Milei, aunque en sus declaraciones a la prensa dejó en evidencia que sigue enamorado.

“Lo único que sé es que nunca la va a amar como yo”, afirmó quien fuera pareja de la artista por dos décadas en relación al candidato a presidente.

Al mismo tiempo, aceptó la decisión que tomó su ex: “El amor se terminó. Cuando el amor se acaba no hay nada más que hablar”.

Pero, en la nota con A la tarde, fue enfático en que luego de limar asperezas “seguro volvería” con Fátima: “Yo sigo enamorado. Fueron más de 20 años juntos. Toda una lucha juntos. Ella decidió otro camino y la respeto”.

“Yo sigo enamorado. Fueron más de 20 años juntos. Toda una lucha juntos. Ella decidió otro camino y la respeto”.

En cuanto a la foto viral de la cama de Florez con Javier Milei al costado, Norberto se sinceró picante: “Trato de no verlas porque no la reconozco. No encuentro a Fátima ahí. Es otra Fátima”.

NORBERTO MARCOS BLANQUEÓ SU DOLOR TRAS SEPARARSE DE FÁTIMA FLOREZ

“Me dolió absolutamente todo. La forma en que se hicieron las cosas. Sigo llorando por ella”, enfatizó.

“Me dolió absolutamente todo. La forma en que se hicieron las cosas. Sigo llorando por ella”.

“Es una persona grande que sabe lo que hace. Todo lo que ha hecho fue a consciencia. Supongo”, agregó.

“Es una persona grande que sabe lo que hace. Todo lo que ha hecho fue a consciencia. Supongo”.

En cuanto a la presencia de Fátima junto a Milei en la mesa de Mirtha Legrand, el empresario cree que “forma parte más de la campaña de él”.

Si bien reconoció que la cuidó mucho, “tal vez demasiado”, Norberto Marcos despegó a Fátima Flórez de sus problemas coronarios: “No fue por eso”.