En 2017, Silvina Luna comenzó una relación amorosa con El Polaco mientras ambos concursaban en Bailando por un Sueño, pero al año se separaron debido a que la modelo acusaba a Barby Silenzi, actual pareja del cantante, de seducirlo con fotos hot.

Antes de Silvina Luna, Silenzi había sido pareja de El Polaco, pero la relación quedó trunca y al poco tiempo el cantante comenzó a salir con la modelo hasta que en 2017 ambas se cruzaron en el Bailando con acusaciones candentes.

Silvina Luna y El Polaco tenían planes de boda, pero todo terminó en un escándalo. (Foto: Movilpress)

En las imágenes se ve a Marcelo Tinelli poniendo “leña al fuego”, fiel a su estilo, en el conflicto entre Silvina y Barby. “Me gustaría hablar porque estoy un poco cansada de esta situación. La caradurez de esta mujer, no lo puedo creer”, acusó la modelo.

“Si él le dejó de hablar, tendrá sus motivos, aunque yo tengo muchos motivos para pedirle que le deje de hablar. Si quiere, tengo una lista, y ella sabe los motivos”, dijo Silvina, a lo que Barby se defendió con un “Al Polaco le pedí que tomemos distancia por respeto a vos”.

EL TREMENDO CRUCE ENTRE SILVINA LUNA Y BARBY SILENZI POR EL POLACO

“Estás mintiendo. Sos muy caradura. Y si vos le mandás fotos en pelotas a una persona que está en pareja, me parece que eso no se hace. Me parece que es provocar”, le respondió Silvina.

“Yo tuve miles de actitudes buenas para tener buena onda con ella porque supuestamente eran amigos, y después me entero de estas cosas y bueno, yo boluda no soy. Tengo cara, pero no soy”, le aclaró Silvina.

“La verdad es que ahora estamos pasando un momento bueno, tratando de ser felices y pasarla bien y es re feo escuchar un montón de gente que tire mala onda y que opine de nuestra relación porque no me conocés y no sé desde qué lugar opinás que soy insegura y que él es un dominado”, agregó la modelo, mientras Barby le aseguraba que ella no la conocía.

“No me hace falta conocerte porque si veo que le mandás fotos en bolas a mi novio, no tengo más nada que decir”, aseguró Silvina, ante la perplejidad de Barby, que la trataba de “insegura” y le decía que le iba a pedir a El Polaco que muestre esas supuestas fotos “en la pantalla gigante”.

Finalmente, Silvina dejó a El Polaco algún tiempo después, y él volvió a los brazos de Barby, con quien tuvo a su hija Abril, aunque durante varios años, hubo crisis entre ambos que finalmente se superaron.

